Eine Gruppe von Fachleuten geht Ufo-Sichtungen auf den Grund. Dieser Anblick zeigt aber nicht außerirdische Besucher, sondern entstand durch einen speziellen Scheinwerfer. FOTO: Gesellschaft für die Erforschung des UFO-Phänomens (GEP)/dpa Besuch aus dem Weltall Was steckt hinter Ufos? Von dpa | 10.03.2022, 12:25 Uhr | Update am 10.03.2022

Was ist denn das da oben am Himmel? Immer mal wieder kommen sogenannte Ufo-Sichtungen vor. Was dahinter steckt, erfährst du hier.