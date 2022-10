Solchen Geldmangel merken manche Menschen aber nicht nur im Supermarkt, sagen Forschende. Wichtige andere Dingen im Alltag können ebenfalls eingeschränkt sein. Als ein Beispiel sagte eine Forscherin: „Wer so arm ist, dass er überlegen muss, wie er sein Kind ernährt bekommt, kann für dieses keine Geburtstagsfeiern ausrichten oder sich Übernachtungsgäste leisten.“ Denn es fehlt das Geld, andere Leute zu bekochen oder den Geburtstagskuchen zu backen. So können also auch Spaß und Kontakte im Alltag verloren gehen.



Die Forschenden wollen jetzt untersuchen, wann genau es zu einer solchen Armut kommt. Sie wollen dann auch herausfinden, wie man Menschen in so einer Lage helfen könnte.