Blumen im Frühling Was Krokusse unter der Erde tun Von dpa | 01.03.2022

Unten zieht was, oben blüht was. In diesen Tagen strecken Krokusse an vielen Orten ihre Blätter und Blüten aus der Erde. Sie gehören zu den ersten blühenden Pflanzen zu Beginn des Frühlings.