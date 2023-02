Flughäfen Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Warnstreik Was Flughäfen und Müllabfuhr gemeinsam haben Von dpa | 17.02.2023, 15:42 Uhr

Seltsam, die Abflughallen auf großen Flughäfen in Deutschlands waren am Freitag fast völlig leer. Normalerweise würden hier Tausende Menschen unterwegs sein. Die einen kommen gerade an, die anderen wollen weg.