Früher hat das Atomkraftwerk Strom produziert. Seit 2011 steht es allerdings still. Denn noch in diesem Jahr soll die Atomkraft in Deutschland abgeschafft werden. Deswegen wurde das alte Gebäude nun abgerissen.



Normalerweise werden solche Gebäude dann gesprengt. Weil aber nah am Kühlturm Stromleitungen und Häuser stehen, war es in diesem Fall anders: Mit einem ferngesteuerten Spezialbagger haben Arbeiter die Stützen des Turms so lange abgetragen, bis er einstürzte. Bis zum nächsten Jahr werden auch die anderen drei Türme des Atomkraftwerks abgerissen.