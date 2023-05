Am 1. Juni beginnt für Wetter-Experten der Sommer. Hier kommen spannende Fakten zu dieser Jahreszeit, die du bestimmt noch nicht kanntest. Oder?



Wusstest du, dass ...



... Sommerferien früher zum Arbeiten gedacht waren? Bis vor gut 200 Jahren wohnten die meisten Menschen auf dem Land. Dort hatten viele kleine Bauernhöfe und bauten etwa Getreide an. Wenn im Sommer alles reif war, mussten die Kinder bei der Ernte helfen. Deshalb wurden die Sommerferien eingeführt. Auch andere Ferien richteten sich nach Terminen in der Landwirtschaft: In den Ferien im Frühling wurde ausgesät, im Herbst ernteten die Familien zum Beispiel Kartoffeln. Die Ferientermine gelten noch immer, auch wenn die meisten Kinder die Zeit heute anders nutzen.



... nicht überall jetzt Sommer ist? Während wir die Jacken gerade im Schrank verstauen, packen Menschen anderswo auf der Welt ihre warmen Sachen wieder aus. Im Land Australien etwa beginnt der Winter. Das hat damit zu tun, wie die Erde zur Sonne steht. Australien liegt auf der Südhalbkugel der Erde, Deutschland auf der Nordhalbkugel. Wenn bei uns Sommer ist, ist unsere Seite der Sonne mehr zugewandt. Die Strahlen der Sonne treffen direkter auf die Erde und erwärmen sie. Ist bei uns Winter ist es andersherum: Dann erwärmt die Sonne besonders die Südhalbkugel.



... dass Menschen aus Deutschland am liebsten in Deutschland Urlaub machen? Die meisten Menschen verreisten 2022 im eigenen Land. Wer dagegen ins Ausland fuhr, wollte häufig ans Mittelmeer, also etwa an die Küsten von Spanien, Italien und der Türkei. Bei Menschen mit weniger Zeit sind auch Städtereisen beliebt. Innerhalb Deutschlands ist Berlin das häufigste Ziel dafür. Im Ausland sind es Österreichs Hauptstadt Wien sowie Frankreichs Hauptstadt Paris. Übrigens: Wer Paris im Sommer besucht, bekommt mehr vom Pariser Wahrzeichen: dem Eiffelturm. Bei Hitze dehnt sich das Eisengerüst aus und der Turm wächst um einige Zentimeter!