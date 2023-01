Diese Krone ist zwar schon etwa 1000 Jahre alt. Sie sieht aber immer noch eindrucksvoll aus: Mit 172 Edelsteinen und 224 großen Perlen ist sie geschmückt. Mehrere deutsche Kaiser haben sie getragen. Das ist aber lange her.

Dieses Geheimnis versuchen die Wissenschaftler zu lüften

Nun nehmen Fachleute in einem Museum in Österreich die Krone mehrere Jahre wortwörtlich unter die Lupe. Denn sie benutzen tatsächlich eine spezielle Lupe. Die vergrößert die Bilder um das 2500-fache. So gründlich wurde die Krone noch nie wissenschaftlich untersucht.

Die Experten hoffen, so herauszufinden, wann sie gefertigt wurde. Das ist nämlich noch nicht ganz klar. Auch über das Handwerk von damals möchte man mehr herausfinden.

TEASER-FOTO: -/KHM-Museumsverband/dpa