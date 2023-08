Von manchen Dingen wissen wir, dass sie helfen würden. Trotzdem fällt es uns schwer, damit anzufangen. Zum Beispiel: mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, statt sich von den Eltern mit dem Auto bringen zu lassen. Das wäre nicht nur gesünder, sondern auch gut für die Umwelt.



„Vielen Menschen sind die Umwelt und das Klima sehr wichtig.“ Das kam in einer Umfrage heraus, die am Donnerstag vorgestellt wurde.



Das eigene Verhalten oder Gewohnheiten zu verändern, ist aber oft schwierig. „Wenn man einen Tag auf Süßigkeiten verzichtet hat, ist das noch keine Gewohnheit“, sagt die Psychologin Julia Asbrand. Wenn es morgens regnet, lässt man sich vielleicht doch lieber wieder mit dem Auto bringen. Die Expertin sagt: Bis man sich an ein neues Verhalten gewöhnt habe, müsse man etwa vier bis sechs Wochen durchhalten. Sie empfiehlt außerdem, etwas Neues gemeinsam anzugehen.



Dazu kommt, dass es einem nicht immer leicht gemacht wird. In ländlichen Regionen fahren Busse und Bahnen häufig zu selten. In Städten fehlen Fahrradwege. In der Schulkantine werden vielleicht nur wenige Gerichte ohne Fleisch angeboten. Dass die Menschen zu viel Fleisch essen, ist einer der Gründe für die Erwärmung der Erde.



Aber was soll man machen, um das Klima zu schützen? „Es gibt niemanden, der alles perfekt macht“, sagt Julia Asbrand. „Manche Sachen fallen einem leichter, die kann man leichter umsetzen.“ Außerdem komme es darauf an, wie man die Sache angeht: Auf etwas zu verzichten, höre sich nicht so gut an, wie etwas spannendes Neues auszuprobieren. Das könnten etwa neue Rezepte ohne Fleisch sein.



Die Expertin spricht immer wieder mit Kindern, denen Themen wie der Klimawandel Angst machen. „Weltweite Krisen führen dazu, dass wir uns hilflos fühlen“, sagt sie. Aktiv zu werden und Dinge zu ändern, könne dagegen helfen. „Wenn wir uns gemeinsam für das Klima einsetzen, geht es uns besser.“