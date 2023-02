Warum ein Alien-Besuch unwahrscheinlich ist

Drei unbekannte Flugobjekte entdeckten Fachleute über Nordamerika, alle in den vergangenen Tagen. Zuvor war dort schon ein geheimnisvoller Ballon aufgetaucht. Ziemlich schnell wurden die fliegenden Dinger abgeschossen. Seitdem rätseln viele Menschen darüber, was das gewesen sein könnte. Einige denken an Ufos von Außerirdischen. Aber könnte das wirklich sein? Hier kommen ein paar Antworten.



Was ist bislang über die drei unbekannten Flugobjekte bekannt?



Wenig. Es ist nicht genau klar, wie sie aussahen oder zu was sie verwendet wurden. Sie flogen etwa in der Höhe, in der auch große Flugzeuge unterwegs sind. Sie ließen sich nicht steuern, sondern wurden vom Wind getrieben. Auch sendeten sie keine Signale.



Könnten sie von Außerirdischen sein?



Darauf hat die Regierung des Landes USA eine klare Antwort: „Es gibt keinen Hinweis auf Aliens“, sagte eine Sprecherin. Überhaupt wurden noch nie irgendwo auf der Erde Spuren von Aliens gefunden.



Okay, aber wie ist das eigentlich: Gibt es irgendwo im Weltall Außerirdische?



„Es ist denkbar, dass es irgendwo anderes Leben gibt“, sagt der Planetenforscher Ulrich Köhler. Schon auf unserem Nachbarplaneten Mars könnte das vor langer Zeit der Fall gewesen sein. Denn dort floss einmal Wasser und es war wohl auch wärmer. „Wenn es dort Leben gab, waren das Mikro-Organismen, nichts Hochentwickeltes“, sagt Herr Köhler.



Und wie sieht es außerhalb unseres Sonnensystems aus?



Viele Fachleute glauben: Es gibt im Weltall so viele Planeten, dass es wahrscheinlich ist, dass irgendwo Leben entstanden ist. Alleine in unserer Galaxie, der Milchstraße, dürften es mehrere hundert Milliarden Planeten sein. Und es gibt Milliarden von Galaxien! „Bestimmt gibt es darunter auch Planeten mit einer festen Oberfläche, die etwa so weit von ihrer Sonne entfernt sind wie unser Planet, die eine Lufthülle haben und Wasser“, sagt Ulrich Köhler.



Könnten solche Außerirdischen uns irgendwann einmal besuchen?



„Das wäre sehr überraschend“, meint Herr Köhler. Denn die Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sind so unglaublich weit weg. Um herzufliegen, bräuchten Außerirdische wohl Tausende, Hunderttausende oder gar Millionen Jahre. Denn in der Physik gilt: Nichts kann schneller werden als das Licht.