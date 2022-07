Diese Aubergine wächst in einem Gewächshaus in Deutschland. Die Pflanze mag es warm. Foto: Jens Kalaene/dpa FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Landwirtschaft Warum Auberginen auch Eierfrüchte genannt werden Von dpa | 12.07.2022, 08:41 Uhr

Eierfrucht – eigentlich passt der Name nicht. Die Auberginen in unseren Supermärkten sehen so gar nicht wie Eier aus. Stattdessen sind sie meist recht groß und haben eine dunkel violette Schale. Hier erfährst du, woher der Name kommt.