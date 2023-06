Forschende messen unter anderem die Temperatur des Nordatlantiks seit 40 Jahren. Sie sagen: Noch nie war er zu dieser Jahreszeit so warm wie jetzt. Das Wasser an der Oberfläche ist im Durchschnitt rund ein Grad wärmer als in den vielen Jahren zuvor. Durchschnitt bedeutet: An manchen Stellen hat sich das Wasser etwas weniger erwärmt, an anderen dafür etwas mehr.



Wärmere Ozeane haben Folgen für das Leben im Wasser und an Land. Die Forschenden vermuten: Der warme Nordatlantik könne dazu führen, dass der Sommer besonders heiß werde. Gleichzeitig könne es in Europa besonders heftig regnen.