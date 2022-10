In den letzten Tagen des Oktobers ist es vielerorts noch sommerlich warm. Archivfoto: Jens Kalaene/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Warmer Oktober in Deutschland Sommerliches Wetter im Herbst Von dpa | 28.10.2022, 14:10 Uhr | Update vor 33 Min.

Nur an den bunten Blättern der Bäume merkt man in diesen Tagen: Es ist längst Herbst. Dabei ist es in vielen Gegenden Deutschlands noch so warm wie manchmal im Sommer.