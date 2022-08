Die Forschenden haben Nachtfalter mit winzigen Funksendern versehen. Sie folgten den Insekten mit einem Flugzeug und konnten sie ihre Reise beobachten.

Die untersuchten Falterschwärme reisen bei ihren Wanderungen zwischen Europa und Afrika hin und her. Sie stellen sich dabei ziemlich schlau an, erklärten die Forscher. Bei gutem Wind fliegen sie ganz nach oben und lassen sich treiben. Ist der Wind zu stark oder kommt er von der Seite, so fliegen die Insekten niedriger und schneller. Das ist clever. Denn so bleiben sie auf Kurs.