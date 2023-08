Vom Gipfel aus ging die Gruppe weiter bis zu einer Berghütte im Land Österreich. Dort übernachtete sie. Doch am nächsten Morgen meinten die sieben Leute: Wir können nicht zurück. Der Weg ist zu steil, der Schnee zu rutschig. Die Polizei kam am Samstag zur Hilfe. Die Kinder im Alter von acht, neun und elf Jahren sowie die Erwachsenen wurden mit dem Helikopter ins Tal geflogen.



Der Einsatz könnte richtig teuer werden. Es ist nämlich so: Gerät jemand unverschuldet in den Bergen in Not, zahlt die Person nichts für die Rettung. Das ist zum Beispiel so, wenn sich jemand ein Bein bricht. Die Polizei aber meint, die Gruppe an der Schesaplana habe einfach schlecht geplant. Deswegen soll sie eine Rechnung für den Einsatz bekommen.