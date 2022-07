Feuerwehrleute kämpften an den betroffenen Orten gegen die Flammen. Auch Flugzeuge und Löschhubschrauber kamen dabei zum Einsatz. In Kroatien in der Region Krka und in der Türkei etwa konnten die Hilfskräfte die Brände am Donnerstag unter Kontrolle bringen. In anderen Regionen, wo es weiter brannte, wurden die Menschen in Sicherheit gebracht.