Feuerwehrleute kämpften an den betroffenen Orten gegen die Flammen. Auch Flugzeuge und Löschhubschrauber kamen dabei zum Einsatz. In Kroatien in der Region Krka und in der Türkei etwa konnten die Hilfskräfte die Brände am Donnerstag unter Kontrolle bringen. In anderen Regionen, wo es weiter brannte, wurden die Menschen in Sicherheit gebracht.

Wie hier in Kroatien brennt der Wald gerade in vielen Urlaubsländern. Foto: Uncredited/AP/dpa

Für Einheimische und Besucher gelten in vielen Gegenden strenge Regeln, damit keine neuen Brände entstehen. So darf man in Portugal zum Beispiel im Wald kein Lagerfeuer anzünden. In Frankreich ist teilweise Feuerwerk verboten. Dabei ist es eigentlich Tradition, am Nationalfeiertag viele Raketen zu zünden. Der Nationalfeiertag ist immer am 14. Juli.