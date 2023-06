Warum aber dann sieht die Luft in New York so orange aus? Das hängt mit dem Rauch in der Luft zusammen. Wenn bei den Feuern etwa Bäume verbrennen, entstehen kleine Asche-Teilchen. Der Wind wehte diese Teilchen bis nach New York.

Nun musst du noch wissen: Sonnenlicht besteht eigentlich aus vielen Farben, nämlich Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Sehen wir alle davon, erscheint das Licht weiß. Die Rauch-Teilchen aber streuen das Licht. Da sie eine bestimmte Größe haben, ist es vor allem das Orange, das sie nach vorn streuen. Deswegen erscheint dann der ganze Himmel in Orange.

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!