Chefin einer rechtsradikalen Partei

Damit wird sie wohl die neue Chefin der italienischen Regierung. Während Giorgia Meloni lachte, war die Stimmung bei vielen anderen Politikerinnen und Politikern in Europa schlecht. Denn die 45-Jährige ist die Chefin einer rechtsradikalen Partei. Rechtsradikal nennt man Leute, die unter anderem einen Staat ablehnen, in dem alle gleich viel wert sind.

Giorgia Meloni will zum Beispiel möglichst keine Geflüchteten mehr in Italien aufnehmen, die über das Mittelmeer kommen. Außerdem findet sie: Lesbische und schwule Paare sollten keine Kinder adoptieren dürfen. Viele Menschen in Italien mögen die Versprechen der Politikerin. Giorgia Meloni sagte etwa auch, dass sie Kriminalität härter bekämpfen will.

Sorge in Europa

Andere Politikerinnen und Politiker fürchten aber, dass es nun in Europa weniger Gemeinschaft geben könnte. Bei der Wahl in Italien war die Beteiligung außerdem so niedrig wie noch nie zuvor: Es stimmten nur 63,8 Prozent der Menschen ab, die wählen gehen dürfen.