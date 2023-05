Allerdings unterscheiden sich die Erinnerungsfeiern in Russland heutzutage sehr von denen in Deutschland. Hier bei uns legen Menschen zum Beispiel an Denkmälern für die Kriegstoten Blumen nieder. Die Regierung in Russland nutzt dagegen den Feiertag, um Stärke zu zeigen. So marschierten am Dienstag Tausende Soldaten durch die Hauptstadt Moskau. In der Parade waren auch Waffen zu sehen und Militärfahrzeuge.



Der russische Präsident schaute sich die Parade von einer Bühne aus an. In einer Rede behauptete er dann: Gegen sein Land sei vor einem Jahr ein Krieg entfesselt worden. Damit meint er die Kämpfe in der Ukraine. In Wirklichkeit hat aber der Russland seinen Nachbarn Ukraine angegriffen und nicht umgekehrt.