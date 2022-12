Geschäfte mit Waffen Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Verkäufe ins Ausland gezählt Waffen aus Deutschland sind begehrt Von dpa | 27.12.2022, 12:38 Uhr

In Deutschland bauen mehrere Unternehmen Waffen und Material für das Militär: Das sind zum Beispiel Panzer, Hubschrauber, Maschinenpistolen oder Bauteile. Sie verkaufen diese Rüstungsgüter aber nicht nur an die Bundeswehr, sondern auch an Armeen in anderen Ländern.