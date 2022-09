Forschende berichteten am Mittwoch, dass die Hitzewellen im Sommer die Qualität der Luft beeinflussen: Durch die vielen Waldbrände seien weltweit viele Schadstoffe in die Luft gelangt. Weil die Luftmassen sich langsamer bewegten, wurden diese Stoffe weniger mit frischer Luft durchmischt. Außerdem entsteht durch Wärme und Sonnenstrahlen mehr Ozon am Boden, sagen Fachleute. Dieses Gas kann unter anderem Kopfschmerzen bereiten, wenn wir zu viel davon einatmen.