Am Dienstag gaben sie bekannt, was sie über tropische Urwälder herausgefunden haben. Die sind enorm wichtig, weil sie bestimmte Gase aus der Luft speichern und damit zum Schutz des Klimas beitragen.



Leider hatten die Fachleute keine gute Nachricht: Vergangenes Jahr sind wieder große Flächen tropischen Urwalds zerstört worden. Gründe waren etwa Brände und Abholzung. Das passierte unter anderem in den Ländern Brasilien in Südamerika und im Kongo in Afrika. In Indonesien in Asien ging dagegen kaum Wald verloren.