Wochenlang hat es nicht genug geregnet. In vielen Gegenden sind die Böden viel zu trocken. So können Waldbrände leicht entstehen. Durch drehende Winde geraten die Brände außer Kontrolle.

In der Nacht hat sich das Feuer auch im Nationalpark Sächsische Schweiz ausgebreitet. Foto: Robert Michael

Gerade qualmt und brennt es auch bei uns in Deutschland. Die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte kämpfen im Süden des Bundeslands Brandenburg und in einem Nationalpark in Sachsen gegen meterhohe Flammen.

Vor Ort wurde der Katastrophen-Alarm ausgerufen. „Das macht man, damit man schneller Entscheidungen treffen kann“, erklärt die Fachfrau Silvia Oestreicher. „Die Leute der Freiwilligen Feuerwehren können dann etwa schneller von ihren Arbeitsplätzen zum Einsatz gerufen werden.“

Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk arbeiten zusammen

Mit großen Löschfahrzeugen sind die Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Jan Woitas

Nun arbeiten alle zusammen: Neben der Feuerwehr sind auch die Polizei, die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk dabei. Die Fachleute versuchen mithilfe von Löschfahrzeugen, Wasserwerfern und auch Hubschraubern die Brände unter Kontrolle zu bekommen. „Das braucht viel Planung“, erklärt die Fachfrau. „Die Einsatzkräfte müssen wissen, woher sie Wasser beziehen oder auf welchen Waldwegen sie an die Flammen herankommen.“

Evakuierungen: Menschen werden an sichere Orte gebracht

In einigen Ortschaften wurden auch Siedlungen evakuiert. Das heißt: Die Leute mussten ihre Häuser verlassen und wurden an einem sicheren Ort untergebracht. „Das macht man vorsichtshalber, wenn Feuer oder Rauch einer Ortschaft zu nahe kommen könnten“, erklärt Silvia Oestreicher. Die Anwohner wurden über Radio, Fernsehen und Apps auf dem Smartphone informiert. In den betroffenen Orten sind die Einsatzkräfte auch von Tür zu Tür gegangen, damit alle Bescheid wissen.

Wann die Brände unter Kontrolle sein werden, lässt sich nicht sagen. Winde aus verschiedenen Richtungen können dafür sorgen, dass die Feuer sich rasch weiter ausbreiten. Darauf müssen die Feuerwehrleute nun besonders aufpassen.