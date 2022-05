Früher lag Schotter im Vorgarten. Jetzt wachsen die ersten Pflanzen, die auch Insekten anlocken sollen. Foto: Sina Schuldt, Lennart Stock/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Sina Schuldt, Lennart Stock Kindernachrichten-welt-des-wissens Vorher grau, nachher grüner Von dpa | 26.05.2022, 14:03 Uhr

Gewonnen! Darüber konnten sich gleich zehn Familien in der Stadt Emden in Norddeutschland freuen. Dabei hatten sie bei einem Wettbewerb für eher traurige Gärten mitgemacht, sogenannte Schottergärten. Da liegt am Boden eine dicke Schicht aus Steinstücken. Pflanzen haben da meistens keine Chance, genauso wenig wie Insekten.