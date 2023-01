Franziska Giffey Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Parteien Vorbereitung auf viele Wahlen Von dpa | 09.01.2023, 16:19 Uhr

Da steht einiges an Arbeit an! Denn in vier Bundesländern wird in diesem Jahr gewählt. Deshalb bereiten sich die Parteien schon jetzt vor und machen Pläne für das laufende Jahr.