Hafen Foto: Jang Duck-Jong/Yonhap via AP/dpa up-down up-down Wetter Vorbereiten auf den Sturm Von dpa | 04.09.2022, 14:52 Uhr

Das Wasser ist kaum zu sehen, so viele Boote liegen im Hafen. Es handelt sich um einen Hafen in Südkorea. Das Land liegt in Asien. Die Menschen dort und in Teilen des Landes Japan bereiten sich auf einen Taifun vor. Dazu gehört, die Fischerboote ordentlich festzumachen.