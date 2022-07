Zum Jahrestag der Katastrophe am Donnerstag fuhr der Bundespräsident in die damals am schlimmsten getroffenen Gebiete. Frank-Walter Steinmeier schaute sich Fotos von damals an und sprach mit den Menschen. Ihm wurde auch gezeigt, was schon alles wieder aufgebaut wurde. Der Bundespräsident meinte: Diese Arbeiten werden noch mehrere Jahre dauern.