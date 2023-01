Doch momentan sieht es dort ganz anders aus. Seit drei Wochen fegen Wochen heftige Winterstürme über die Region. Sie bringen Wind, starken Regen und Überschwemmungen. Viele Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Denn die Stürme sind sehr gefährlich. Es kamen auch Menschen ums Leben.



Betroffen ist auch ein Viertel, in dem besonders viele Promis wohnen. Dort lebt etwa der britische Prinz Harry mit seiner Familie. Die bekannte Moderatorin Ellen DeGeneres lebt ebenfalls in dem Viertel. Im Internet schrieb sie am Montag: „Da wir auf höher gelegenem Gebiet wohnen, wurden wir gebeten, uns zu Hause in Sicherheit zu bringen. Bitte bleibt alle in Sicherheit.“