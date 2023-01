Fahrrad Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Fahrrad-Ausstellung Von großen und von kleinen Rädern Von dpa | 25.01.2023, 12:54 Uhr

Hast du schon mal eine Fahrradlampe mit Kerzenlicht gesehen? Früher war das nicht so ungewöhnlich. Heute gibt es modernere Lampen an Fahrrädern. Damit aber nicht in Vergessenheit gerät, wie Fahrräder vor über hundert Jahren aussahen, gibt es nun eine Ausstellung in einem Museum in der Stadt Wismar. Dort kann man sich historische Fahrräder anschauen.