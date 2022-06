Zunächst treffen sich die Chefs der Europäischen Union, also von 27 europäischen Staaten. Dann steht die G7-Runde an. Darin sind sieben einflussreiche Länder aus aller Welt versammelt. Und schließlich geht es um die Nato, ein großes Verteidigungsbündnis.

So unterschiedlich die Gruppen sind, so wird auf den Treffen doch ein Thema besonders wichtig sein: der Krieg Russlands in der Ukraine. Olaf Scholz sagte am Mittwoch vor dem Treffen, dass die Ukraine sich auf Hilfe aus Europa verlassen könne. „Und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht.“ Dabei gehe es um Geld, Hilfsgüter und auch Waffen.