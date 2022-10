Paddington Bär Foto: Andreea Alexandru/AP/dpa up-down up-down Kuscheltiere Von der Königin zu den Kindern Von dpa | 16.10.2022, 14:19 Uhr

„Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären“: Mit diesem Schild um den Hals wartet Paddington eines Tages in der Stadt London auf einem Bahnsteig. So steht es in den bekannten Büchern über den kleinen Bären.