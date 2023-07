Heutzutage gibt es das kaum noch. In der Stadt Hamburg im Norden von Deutschland aber schon. Dort oben auf dem Turm der Michel-Kirche halten sie allerdings keine Wache, sondern machen Musik. Jeden Morgen und jeden Abend an Werktagen trägt ein Türmer mit der Trompete einige Kirchenlieder vor. An Sonntagen und Feiertagen wird mittags gespielt.



Dabei drehen die Türmer immer eine Runde: In alle vier Himmelsrichtungen schicken sie ihre Töne in die Welt und haben dabei selbst eine tolle Aussicht. „Ist immer wieder schön“, freut sich einer der beiden Türmer.