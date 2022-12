Befragte, die 55 Jahre oder älter waren, bevorzugen eher eine Bratwurst oder auch ein Schnitzel. Also Speisen, die es schon sehr lange in Deutschland gibt. Jüngeren Menschen dagegen schmecken oft Speisen wie Döner, Pizza und Burger besser. Diese Gerichte sind erst in den letzten Jahrzehnten in Deutschland beliebt geworden.



Oft haben sie ihren Ursprung in einem anderen Land. Pizza oder Spaghetti Bolognese zum Beispiel sind Gerichte aus der italienischen Küche. Mittlerweile gehören sie aber fest zum Speiseplan vieler Deutscher.



Die Umfrage zeigt: Der Geschmack der Deutschen ändert sich. Gerichte aus anderen Ländern kommen anscheinend immer besser an.