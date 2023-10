Den Plan dazu gibt es schon länger. Im kommenden April soll der erste Raketenflug von der deutschen Nordsee aus starten. Das erklärte ein Experte am Mittwoch bei einem Weltraum-Kongress in der Stadt Berlin. Die Rakete wird dann von einem speziellen Schiff aus in die Luft geschossen. Wenn alles klappt, sollen in Zukunft häufiger Raketen von der Nordsee aus ins All fliegen.



Diese Raketen sind klein. Sie sind auch nicht dazu gedacht, zum Beispiel Astronautinnen und Astronauten zu einer Raumstation zu fliegen. Die Mini-Raketen sollen Satelliten in die Erd-Umlaufbahn transportieren. Satelliten brauchen wir, damit wir auf der Erde zum Beispiel Internet haben.