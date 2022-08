So sieht das Affenpocken-Virus unter einem Mikroskop aus. Foto: Niaid/Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa FOTO: Niaid/Niaid up-down up-down Vorurteile und Krankheiten Viren brauchen bessere Namen Von dpa | 12.08.2022, 13:18 Uhr

Am Anfang der Corona-Krise wurde der Name oft erklärt: Corona bedeutet Krone. Das Virus sieht aus, als ob eine Art Kranz aus Strahlen trägt. Manche nannten es aber auch China-Virus, nach dem Land in Asien, wo es zuerst entdeckt wurde.