Wer durch die Hauptstadt Berlin spaziert, sieht sie immer mal wieder: die Botschaften verschiedener Länder. Damit sind keine geheimen Nachrichten gemeint, sondern Gebäude. In Botschaften arbeiten Menschen aus einem bestimmten Land. Sie vertreten ihr Land hier in Deutschland.



Sie sollen dafür sorgen, dass sich Politiker aus ihrem Heimatland und aus Deutschland besser verstehen. Dazu übermitteln sie zum Beispiel Nachrichten zwischen den Regierungen. Außerdem berichten sie ihrem Heimatland davon, was in Deutschland gerade los ist.



Geleitet werden Botschaften von einer Botschafterin oder einem Botschafter. Am Montag haben gleich vier Botschaften in Deutschland neue Chefinnen und Chefs bekommen: die Botschaften der Länder Israel, Lettland, Uganda und der Malediven. Bevor es richtig an die Arbeit ging, waren die vier Neuen beim deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu Gast.