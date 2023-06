Computer-Brille Foto: Christoph Dernbach/dpa up-down up-down Apple Vielfältige Computer-Brille Von dpa | 06.06.2023, 12:19 Uhr

Diese Brille sieht auf den ersten Blick zwar aus wie eine Skibrille. Sie kann aber deutlich mehr, als vor Kälte und Schnee schützen. Denn in der Brille befinden sich kleine Bildschirme. Damit kann man in die echte Umgebung digitale Dinge vom Bildschirm einblenden. Das kann für viele Menschen praktisch bei der Arbeit sein. Man soll damit aber auch etwa Filme in 3D schauen können.