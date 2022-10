Jeder vierte Befragte gab an, den Urlaub ganz streichen zu wollen. Andere erklärten, sie wollen im Urlaub weniger Geld ausgeben. So möchten einige zum Beispiel auf Besuche im Restaurant verzichten oder lieber wandern, statt mit dem Lift zum Skilaufen zu fahren.



Voll werde es in den Bergen an schönen Schneetagen aber dennoch, schätzt der Chef einer Sportkleidungsfirma. Das ist dann aber nichts für Menschen von weither, die sonst zum Urlauben kommen. „Die Menschen werden wahrscheinlich kürzer unterwegs sein, eher spontan am Wochenende und bei Tagesausflügen.“ Das geht aber nur, wenn man ohnehin in der Region lebt.