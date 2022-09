Puzzlepfad Foto: Marcel Alber/Ravensburger Spieleland/dpa up-down up-down Weltrekord Viele, viele Puzzles Von dpa | 18.09.2022, 17:08 Uhr

Ein Puzzle mit 100 Teilen zu legen, kann schon mal eine Weile dauern. Wenn man aber mehr als 2000 solcher Puzzles legen möchte, sollte man sich mit anderen zusammentun. Die Besucherinnen und Besucher eines Freizeitparks in Süddeutschland haben gemeinsam an so einem Versuch gearbeitet. Sie legten 2070 extra große Puzzles mit je 100 Teilen. Diese wurden dann alle nebeneinander gelegt, zu einem sogenannten Puzzlepfad.