Aus Deutschland kauft Südafrika zum Beispiel bestimmte Öle, Maschinen und Fahrzeuge. Von dort zu uns kommen unter anderem Edelsteine, Metalle wie Gold, aber auch Teile für Fahrzeuge und Maschinen, die dort hergestellt werden. Es haben sogar ungefähr 600 Firmen aus Deutschland direkte Beziehungen in Südafrika. Sie haben etwa Werke dort aufgebaut.



Am Dienstag war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zu Besuch in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. In ihren Gesprächen ging es unter anderem darum: Wie kann es gelingen, in Zukunft mehr erneuerbare Energien zu nutzen? Außerdem könnte Deutschland Vorbild für Südafrika in der Berufsausbildung sein.