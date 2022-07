Eine Frau hält sich ein Taschentuch vors Gesicht. Gerade sind ungewöhnlich viele Menschen erkältet. Foto: Christina Sabrowsky/dpa FOTO: Christina Sabrowsky up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Viele sind erkältet Von dpa | 11.07.2022, 15:58 Uhr

Hatschi! Hast du momentan auch den Eindruck, dass viele Menschen am Niesen und Husten sind? Fachleute sagen: Gerade leidet in Deutschland rund jeder 18. an einer Erkältung mit Fieber, Husten oder Halsschmerzen. Das sind deutlich mehr Menschen als in den vergangenen Jahren zu dieser Zeit.