Onlinehandel Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Onlinehandel Viele Pakete gehen zurück Von dpa | 07.09.2022, 13:59 Uhr

Klick, klick, klick. Online bestellt hat man schnell: coole Schuhe, ein schickes Shirt. Doch was, wenn es nicht passt? Oder wenn es nicht so toll aussieht wie im Internet? Dann wird es einfach wieder eingepackt und zurückgeschickt. Retoure heißt das. Die kostet nichts bei den meisten Online-Händlern in Deutschland.