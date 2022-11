Noch dazu läuft sie superlange Strecken, die auch viel jüngere Menschen kaum schaffen. Schon mehr als 2.300 Marathons ist sie gelaufen, erzählt die Frau aus Berlin. Das sind jedes Mal mehr als 42 Kilometer. Sigrid Eichner läuft sogar manchmal noch längere Strecken.

Sigrid Eichner hält einen Pokal, den sie bei einem Lauf gewonnen hat. Foto: Soeren Stache/dpa

Zu solchen Wettkämpfen reist sie auch in weit entfernte Länder. Weil sie das schon so lange Zeit macht, sind jede Menge Medaillen zusammengekommen. Sigrid Eichner sagt: „Laufen hängt ja mit Bewegung zusammen und bei der Bewegung merkst du, dass du lebst. Also Laufen ist Leben.“