Auf Autobahnen könnte es deshalb voll werden, ebenso wie an vielen Flughäfen. Damit rechnen Verkehrsexperten. „Zu Ostern wird es ganz eng“, sagte einer von ihnen und meinte damit vor allem Autobahnen rund um Hamburg in Norddeutschland. Denn wer an die Ostsee oder Nordsee verreisen will, muss häufig an dieser Stadt vorbei.



Auch an Flughäfen wie etwa Frankfurt am Main und München wird es sicherlich eng. Von dort aus fliegen Hunderttausende Menschen in den Süden. Denn etwa am Mittelmeer und auf manchen Inseln kann es um diese Jahreszeit schon schön warm sein.