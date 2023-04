All diese Probleme sind schon lange bekannt. An vielen davon wird gearbeitet. Am Donnerstag veröffentlichte der ökologische Verkehrsclub Deutschland einen neuen Bericht zum öffentlichen Verkehr. Der Club kommt darin zu dem Schluss: Menschen mit Behinderung treffen nach wie vor auf viele Hürden. Diese erschweren das Reisen im öffentlichen Verkehr oder machen es gar unmöglich.



Hürden sind dabei nicht nur Stufen, Treppen und zu steile Rampen. Für blinde Menschen etwa ist es oft schwer, sich an Bahnhöfen zurechtzufinden oder Ticketautomaten und Apps zu bedienen. Der Verkehrsclub fordert, dass die Regierung mehr Geld geben soll, um Bahnhöfe und Bushaltestellen barrierefrei umzubauen.