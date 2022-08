Die Reporter stellen dem Bundeskanzler Olaf Scholz viele Fragen. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Reporter befragen Olaf Scholz Viele Fragen an den Kanzler Von dpa | 11.08.2022, 16:41 Uhr

Fragen, Fragen, Fragen: Die musste Deutschlands Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag Reportern beantworten. Die Reporter interessierten sich für viele unterschiedliche Themen. Besonders wichtig: Russlands Krieg in der Ukraine. Olaf Scholz erklärte, er wolle den Menschen in der Ukraine auch künftig helfen. Deutschland soll weiterhin Waffen an das Land im Osten Europas liefern. Mit den Waffen sollen sich die Menschen verteidigen.