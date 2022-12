Doch dieser schnelle Wechsel hat Folgen: Es stecken sich gerade extrem viele Menschen mit dem Coronavirus an. Fachleute schätzen, dass es eine Million am Tag sind. Die Krankenhäuser sind damit überlastet. Es gibt laut Schätzungen mehrere Tausend Tote am Tag. Viele Menschen sind nicht geimpft. Außerdem gilt der chinesische Impfstoff als weniger wirksam als etwa Impfstoffe in Europa.



China sagt, es habe seine Corona-Regeln geändert, weil die Infektionen nicht mehr so schwer seien. Experten aber glauben, dass zum Beispiel auch die Proteste der Menschen gegen die Regeln eine Rolle spielten. Außerdem schadete das strenge Vorgehen auch der Wirtschaft.