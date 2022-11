Babys und Kleinkinder zum Beispiel bauen solche Abwehrkräfte erst allmählich auf. Sie werden deshalb unter Umständen erst mal häufiger krank. Das ist eine Art Training.



Allerdings verursacht eine bestimmte Krankheit gerade größere Probleme: RSV heißt die. Das ist eine Erkrankung der Atemwege, die gesunde Menschen meist gut verkraften. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann sie manchmal aber schlimmer verlaufen.



Wegen RSV haben seit dem Spätsommer die Krankenhäuser viel zu tun. Denn einige Babys erkranken so ernsthaft, dass sie dort behandelt werden müssen. Nicht nur in Deutschland gibt es derzeit viele RSV-Fälle. Auch Krankenhäuser in anderen Ländern sind überfüllt. Fachleute beraten deshalb gerade, wie die Beschäftigten in Kliniken entlastet und die erkrankten Kinder gut versorgt werden können.