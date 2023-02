Gewonnen hat der Pop-Superstar unter anderem in den Kategorien „Album des Jahres“ und „Song des Jahres“. Und das freute den 29-Jährigen besonders. Denn: „Dieses Album und dieser Song waren der größte Spaß, den ich jemals beim Musikmachen hatte“, sagte er bei einer der Dankesreden am Samstag. Harry Styles gewann übrigens in allen Kategorien, in denen er nominiert worden war.