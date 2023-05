Das System funktioniert so: Spotify verdient Geld durch Abos und Werbung. Von zehn verdienten Euro gibt Spotify etwa sieben Euro weiter an die Besitzer der Lieder, etwa an Musikkonzerne. Die wiederum leiten einen Teil des Geldes an die Musiker weiter.



Rund 200 000 Musikerinnen und Musiker sind bei Spotify zu finden. Allerdings bekommen die meisten davon nur wenig Geld von der Plattform. Die neusten Zahlen der Plattform zeigen: Im vergangenen Jahr verdienten nur gut Tausend Musikerinnen und Musiker durch Spotify mehr als eine Million Dollar. Das waren nur etwas mehr als im Vorjahr.